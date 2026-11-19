Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі Коаліції охочих закликав прискорити реалізацію рішення Європейського Союзу про надання Україні €45 млрд для покриття бюджетних потреб, а також обговорив із партнерами посилення ППО та зимовий пакет перехоплювачів балістики.

"Обговорюємо подальшу підтримку: якомога швидшу реалізацію рішення ЄС надати Україні 45 мільярдів євро на закриття бюджетних потреб; зміцнення ППО, зокрема через PURL; зимовий пакет перехоплювачів балістики; нові оборонні спроможності, які можемо реалізувати з Європою", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, учасники зустрічі також обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру.

Зеленський подякував партнерам, які беруть участь у зустрічі Коаліції охочих, за підтримку України та роботу задля завершення війни РФ проти України.