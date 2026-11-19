Посольство Австрії в Україні зазнало пошкоджень унаслідок російських терористичних ударів по Києву, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції.

"Австрійське посольство в Києві також зазнало пошкоджень внаслідок терористичних ударів Росії по нашій столиці. Путін постає як глобальний лідер у Шеньчжені. Насправді ж він є глобальним злочинцем і терористом. І з ним слід поводитися відповідно", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у четвер.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства висловив повну солідарність з австрійськими дипломатами та наголосив на необхідності жорсткої відповіді на агресію РФ.

"Ми висловлюємо повну солідарність з нашими австрійськими колегами та закликаємо до потужної міжнародної реакції на жорстокі атаки Росії", – зазначив міністр.

Раніше у четвер міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен повідомив, що російський безпілотник влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Співробітники посольства не постраждали. Також під час російської атаки на Київ в четвер уламки дрона впали на територію Міністерства закордонних справ України, повідомила пресслужба міністерства.

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок російського удару по Києву в четвер, 19 листопада, загинула одна людина. За даними Київської міської військової адміністрації, загиблий – 26-річний хлопець.

Повідомлялося про п'ятьох постраждалих внаслідок дронової атаки, четверо з них госпіталізовані.