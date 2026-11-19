Пошкоджено скління Володимирського собору у середмісті Києва, а також будівлі одного із іноземних посольств, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі, де уламки впали на відкритій території, пошкоджені більше 10 автівок. Пошкоджене скління вікон Володимирського собору. А також скління будівлі одного із іноземних посольств", – написав він у Телеграмі у четвер.

"Одна людина загинула. Та п'ятеро постраждали внаслідок атак ворога. Чотирьох поранених медики госпіталізували", – також повідомив Кличко.

Вірогідно у повідомленні мера йдеться про будівлю посольства Австрії.

Про пошкодження скління посольства Нідерландів повідомлялося з посиланням, зокрема, на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.