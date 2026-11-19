Президент Європейської ради Антоніу Кошта, учасник засідання "Коаліції охочих" у Берліні, заявив, що наразі підтримка України та тиск на Росію є першочерговим пріоритетом.

"Нашим найближчим пріоритетом є продовження підтримки України та тиску на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів", – написав Кошта у соціальній мережі Х у четвер, подякувавши канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за скликання "цієї дуже своєчасної зустрічі "Коаліції охочих".

Президент Європейської ради наголосив, що "Європа має сильну переговорну команду, єдиний голос і чітку мету: підтримати Україну в досягненні справедливого й тривалого миру".

За словами Кошти, питання, що стосуються Європи, мають обговорюватися самою Європою. "На засіданні Європейської ради наступного тижня лідери ЄС обговорять пропозицію Єврокомісії щодо фінансування України", – нагадав він про плани для лідерів.