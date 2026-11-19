Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом і президентом Франції Емманюелем Макроном протидію російським ударним БпЛА та ракетам, захист енергетичної інфраструктури та дипломатичні питання.

"Обговорили ключові питання та потреби: протидію російським "шахедам" і ракетам, захист енергетики та інфраструктури, нашу дипломатію", – написав Зеленський у телеграм-каналі після зустрічі у четвер.

Він висловив сподівання на результативність зустрічі Коаліції охочих та двосторонніх переговорів із лідерами у Берліні, зазначивши, що буде більше підтримки України.