Російський безпілотник влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів, співробітники посольства не постраждали, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

"Сьогодні вдень снаряд влучив у територію за посольством Нідерландів у Києві. На щастя, наші колеги не постраждали, хоча будівля зазнала незначних пошкоджень", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Ми з'ясовуємо, що саме сталося. Наразі нашим пріоритетом є благополуччя наших співробітників", – зауважив Берендсен.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив фото пошкодженого посольства. "Російські атаки на Київ знову завдали шкоди дипломатичній місії. Посольство Нідерландів в Україні зазнало незначних пошкоджень", – написав Сибіга в соціальній мережі Х і виклав відповідне фото, що зафіксувало пошкодження будови.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту найрішучіше засудити російські атаки на іноземних дипломатів і висловлюємо рішучу підтримку нашим нідерландським колегам", – наголосив міністр закордонних справ України.

"Терор Путіна має зустріти рішучу відповідь", – резюмував Сибіга.