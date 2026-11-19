2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" працює над створенням власного військового інституту "ВіХар", повідомив командир корпусу, Герой України Ігор Оболєнський.

Він наголосив на важливості навчання та розвитку офіцерів і сержантів "Хартії".

"Нам мають дати дозвіл на створення нашої кафедри. Ми будуємо військовий інститут "Хартії", так називаємо, скорочено буде "ВіХар", – сказав Оболєнський на XI форумі "Диригенти змін" від Deloitte Ukraine у Києві в четвер, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Хартія" також працює над рішеннями для скорочення втрат особового складу й техніки під час заходу на позиції та виходу з них і протягом приблизно двох місяців планує продемонструвати представникам бізнесу розроблені підходи до зменшення ризиків у так званій "кілл-зоні".

Одним із напрямів зменшення втрат українських військовослужбовців є робота з іноземним контингентом. За твердженням Оболєнського, протягом семи місяців активних дій на Куп'янському напрямку та півночі Харківської області під час штурмових дій і зачисток не загинув жоден українець.

Як повідомлялося, "Хартія" виникла на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році як добровольче формування територіальної громади у складі Сил територіальної оборони ЗСУ. Підрозділ брав участь в обороні Харківщини, Харківській наступальній операції, боях на Сватівському напрямку та в Бахмуті.

У 2023 році на базі добровольчого формування було створено 13-ту бригаду оперативного призначення НГУ "Хартія". Вона виконувала бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку, зокрема в Серебрянському лісі, а з травня 2024 року обороняла Харків та північ Харківської області.

15 квітня 2025 року в структурі Національної гвардії створили 2-й корпус "Хартія" на основі 13-ї бригади, його очолив Ігор Оболєнський, який до цього командував бригадою.