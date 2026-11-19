Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер в четвер, 19 листопада, провели зустріч з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником з питань національної безпеки Гюнтером Зауттером.

"Ми поінформували їх про переговори президента США Дональда Трампа в Китаї та останні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, тривалого та стійкого миру в Україні. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Німеччиною, Україною та нашими європейськими партнерами, щоб узгодити наші позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів", – написав Кушнер в соцмережі Х.

Кушнер зазначив, що Мерц є "рішучим прихильником миру в Україні та міцного євроатлантичного альянсу".

"Ми вдячні йому за лідерство, конструктивну участь та тісне партнерство у нашій спільній роботі над досягненням нашої спільної мети – припинення цієї жахливої війни та побудови безпечного й процвітаючого майбутнього для України та Європи", – резюмував він.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський 19 листопада прибув до Берліна разом із командою на зустріч Коаліції охочих, у якій візьмуть участь понад 40 партнерів, зокрема представники команди президента США.

За його словами, Україна працює над забезпеченням повноцінної присутності Європи у переговорному процесі та результативності зустрічей. Також у Берліні заплановано двосторонні зустрічі з європейськими партнерами, зокрема з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Крім того, передбачено окремий формат зустрічі за участю американської сторони та радників з питань національної безпеки європейських країн.

Як повідомлялося, під час засідання Коаліції охочих у Берліні 19 листопада лідери понад 30 держав обговорять плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників після завершення бойових дій. Гарантії безпеки для України передбачатимуть три складові: підтримку Збройних сил України як першої лінії оборони, розгортання Багатонаціональних сил для України (MNFU) у межах Коаліції охочих, а також надання міцних юридичних і політичних гарантій безпеки.

Зеленський раніше інформував, що представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер теж будуть присутні на зустрічі у Берліні. Вони мають надати Україні інформацію про переговори Дональда Трампа, зокрема ті, що в четвер відбуваються в КНР. За його словами, українська сторона сподівається на нові обговорення на рівні переговорних команд.