Ставлення між ветеранами і цивільними змінилося порівняно з 2022 роком – замість відчуття солідарності на перший план виходить дистанція, настороженість і відчуження, повідомила засновниця і CEO Gradus Євгенія Близнюк про результати дослідження щодо ставлення обох сторін під час виступу на XI форумі "Диригенти змін" від Deloitte Ukraine у Києві в четвер.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", за даними дослідження, цивільні часто відчувають провину та мають страхи – зокрема страх різких або гострих реакцій, страх сказати "щось не те" та страх засудження. Водночас спроби надто старанно порозумітися можуть сприйматися ветеранами як ставлення не на рівних. При цьому серед цивільних, які мають щоденний або регулярний контакт із ветеранами, ставлення відкритіше, а 86% ветеранів постійно комунікують із цивільними, тоді як близько половини цивільних мають щоденну чи регулярну комунікацію з ветеранами.

Дослідження також зафіксувало парадокс очікувань ветеранів після повернення до цивільного життя: вони прагнуть бути прийнятими на рівних без особливого статусу, але суспільство та медіа часто сприймають їх як героїзованих постатей, що створює розрив і може травмувати. За словами Близнюк, серед тригерів для ветеранів у спілкуванні – запитання на кшталт того, скільки людина вбила або коли закінчиться війна, публічне обговорення способів ухилення від служби та демонстративна надкоректність.

Крім того, результати опитування показали, що під час повернення до цивільного життя ветерани стикаються з базовими питаннями без відповіді, розривом із ринком праці та втратою власної справи, перші місяці часто супроводжуються порожнечею і ментальною перебудовою, а згодом може з'являтися бажання повернутися до війська.

"Контакт руйнує стереотипи, тобто мають бути створені якісь майданчики, де цивільні люди, ветерани можуть один з одним інтерактувати. ... Відстороненість прибирає не особливе ставлення, а спільний контекст, певна спільна справа. І провідники у світ цивільних для ветеранів – це їх запорука адаптації, менторство, побратимство, пошук референтних фігур, які допоможуть їм адаптуватися", – зазначила Близнюк.