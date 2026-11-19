Міністерство закордонних справ України привітало схвалення Комітетом міністрів Ради Європи нового Плану дій "Демократична безпека для України" на 2027-2030 роки, який передбачає продовження співпраці у сферах захисту прав людини, зміцнення демократії та верховенства права в умовах російської агресії та майбутнього післявоєнного відновлення.

Як повідомляє пресслужба МЗС України у четвер, відповідне рішення було ухвалене 18 листопада. Бюджет нового Плану дій становитиме близько EUR70 млн.

"Новий План дій продовжує співробітництво, започатковане у рамках попереднього Плану дій Ради Європи для України "Стійкість, відновлення та реконструкція" на 2023-2026 роки, та спрямований на подальше зміцнення демократичної стійкості України та підтримку реформ, що наближають Україну до членства в Європейському Союзі", – йдеться в заяві МЗС, поширеній у четвер в телеграм-каналі відомства.

План дій визначає чотири взаємопов'язані пріоритети: захист прав людини та забезпечення відповідальності заради миру і стабільності; сприяння соціальній інклюзії та захисту національних меншин, вразливих груп, жінок і дітей; зміцнення демократичних інституцій, забезпечення вільних і справедливих виборів та інформаційної доброчесності; посилення незалежності правосуддя та належного врядування.

У межах цих напрямів передбачена підтримка України в розслідуванні воєнних злочинів і порушень прав людини, забезпеченні постраждалим від війни доступу до правосуддя та відшкодування шкоди, захисті прав внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і дітей.

У відомстві наголошують, що заходи документа також мають сприяти реалізації реформ у межах переговорного Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", зокрема у сферах верховенства права, демократичних інституцій та захисту фундаментальних прав. МЗС України розраховує на підтримку держав-членів Ради Європи та міжнародних донорів для забезпечення фінансування повноцінної реалізації Плану дій.

Як повідомлялося, комітет міністрів Ради Європи на засіданні заступників міністрів у Страсбурзі затвердив новий План дій для України на 2027-2030 роки "Демократична безпека для України" із загальним орієнтовним бюджетом EUR70 млн.