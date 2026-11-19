Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели робочу зустріч, в ході якої обговорювалися результати засідання у форматі "Рамштайн" та загальне посилення оборонних спроможностей України.

"Окремо йшлося про оперативну обстановку на лінії бойового зіткнення та пріоритети забезпечення фронту, зокрема безпілотними авіаційними засобами. Також розглянули потреби ЗСУ на 2027 рік", – повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в телеграм-каналі.

Зазначається, що за результатами зустрічі були визначені ключові завдання, а саме: масштабування виробництва української зброї, а також удосконалення й модернізація наявних систем ОПК, зокрема далекобійних засобів.