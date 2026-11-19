Новий заступник міністра у справах ветеранів Олександр Гусаров заявив, що якщо побачить, що система не працює, скаже про це прямо, а також закликав спільноту до спільної роботи.

"Заходжу в Мінветеранів у дуже складний, але цікавий час. Цікавий – це коли купа проблем із комунікацією, фінансуванням… команди швидко змінюються, люди ще не до кінця розібралися, хто за що відповідає, і ззовні часто взагалі не зрозуміло, що відбувається. А політика, тим паче ветеранська, має бути прозорою і зрозумілою. Ми зобов'язані показати, де є гроші, де їх немає, що вже зробили, що застрягло і хто за це відповідає", – написав Гусаров після призначення на посаду.

Він зазначив, що найголовніше завдання – спростити повернення зі служби до цивільного життя.

"Моє бачення просте: одне вікно, одне звернення, зрозумілий маршрут до допомоги. Людина один раз пояснює, що їй потрібно. Далі система сама передає звернення туди, де його можуть вирішити. І людина бачить, хто ним займається та коли чекати відповіді. Готуватися до повернення людей зі служби має і суспільство. Для цього є "Мова єдності" й "Діалоги порозуміння" – щоб у громадах, школах і на роботі вміли говорити з ветеранами без страху, жалості й стереотипів", – додав заступник міністра.

Гусаров наголосив, що ветерани мають бути в департаментах, службах і там, де ухвалюють рішення, бо ці люди вже показали, що можуть об'єднатися заради спільної мети, і на цьому досвіді можна будувати державу.

"Хочете змін – приходьте їх робити. З громадських організацій, бізнесу, війська. Оцінити рішення ззовні можна за день. Спробуйте провести своє через систему й відповісти за те, як воно спрацює для людини. Оце робота. Я зараз заходжу, розбираюся і беруся за своє. Якщо побачу, що система не працює, скажу це прямо. А якщо замість роботи буде імітація, я перший вийду з картонкою. А зараз, будь ласка, досить гризтися. Давайте працювати разом", – резюмував він.

Як повідомлялося, 18 листопада Кабінет міністрів України призначив Олександра Гусарова заступником міністра у справах ветеранів. Гусаров – офіцер (позивний "Форбс"), очолював службу психологічного супроводу 12 бригади особливого призначення НГУ "Азов". У минулому – IT-підприємець і технічний директор видання Forbes Україна.