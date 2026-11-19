Одна людина постраждала внаслідок російської дронової атаки по українській столиці в четвер, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Одного постраждалого внаслідок атаки ворога медики госпіталізували", – написав Кличко в Телеграм.

Як повідомлялося, раніше мер повідомив про падіння уламків дронів під час повітряної тривоги в трьох районах української столиці.

"На Подолі на одній з локацій загоряння квартир у будинку. За іншою адресою – падіння БпЛА на відкритій території", – написав він, пізніше повідомивши також про падіння БпЛА на 4-поверхову будівлю в Подільському районі.

В Оболонському районі, за словами Кличка, горіли уламки дрона на проїжджій частині дороги, а у Шевченківському уламки впали на дах 8-поверхового будинку.

Про постраждалих не повідомлялося.

Перед цим о 14:33 в Києві була оголошена повітряна тривога жовтого рівня (небезпека атаки дронів). У середмісті чути вибухи, Кличко повідомляв про роботу протиповітряної оборони.