Голова Асоціації міст України (АМУ), мер Києва Віталій Кличко разом із представниками понад 40 громад та постійною заступницею посла Німеччини в Україні Катрін Бухгольц взяв участь у відкритті форуму Академії стійкості, на якому напрацьовували рішення із захисту критичної інфраструктури та забезпечення комунальних послуг в умовах війни, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації в четвер.

"Співпраця стосується сфер від захисту критичної інфраструктури й просторового планування до екологічної безпеки, економічного відновлення та соціальної згуртованості. Адже ми маємо, незалежно від обстрілів, забезпечити мешканців громад життєво необхідними послугами", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що українські міста вже зараз мають готуватися до повоєнного відновлення, продовження децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. "Ми напрацьовуємо рішення з міжнародними партнерами відповідно до європейських стандартів. Подякував народу та уряду Німеччини, Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ) за системну допомогу Україні", – зазначив мер Києва.

За словами Кличка, навчальна мережа "Академія стійкості" діє за ініціативи АМУ та підтримки проєкту "Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні (SUR)". Вона є частиною допомоги, яка надається на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.