Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків дронів під час повітряної тривоги в трьох районах української столиці в четвер.

"На Подолі на одній з локацій загоряння квартир у будинку. За іншою адресою – падіння БпЛА на відкритій території", – написав Кличко в Телеграм.

За його словами, в Оболонському районі горять уламки на проїжджій частині дороги, а у Шевченківському уламки впали на дах 8-поверхового будинку.

"Екстрені служби прямують на місця", – написав мер.

При цьому він не повідомив, чи є інформація про постраждалих внаслідок інциденту.

Перед цим о 14:33 в Києві була оголошена повітряна тривога жовтого рівня (небезпека атаки дронів). У середмісті чутні вибухи, Кличко повідомляв про роботу протиповітряної оборони.