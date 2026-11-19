Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом захистити права жінки на репродуктивний вибір, не допустити заборону абортів та розвивати державну підтримку материнства набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 11 листопада і станом на 19 листопада вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Ми, жінки України, звертаємося до вас із вимогою захистити наше право на репродуктивний вибір і не допустити ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на повну заборону абортів за бажанням жінки. Ми переконані, що право на материнство має бути правом, а не примусом. Держава повинна створювати умови, за яких жінки можуть народжувати бажаних дітей, а не позбавляти їх можливості самостійно ухвалювати рішення щодо власного тіла та життя", – йдеться у петиції.

Авторка петиції заявляє, що заборона абортів не ліквідує небажані вагітності, а лише обмежує доступ до безпечної медичної допомоги та змушує частину жінок звертатися до нелегальних і небезпечних методів переривання вагітності.

У зв'язку з цим, вона просить: не підтримувати законодавчі ініціативи щодо повної заборони абортів за бажанням жінки та інші необґрунтовані обмеження репродуктивних прав; забезпечити збереження чинного законодавчого права жінки на добровільне переривання вагітності до встановленого законом строку; не допускати криміналізації жінок за рішення про переривання вагітності та створення перешкод для отримання законної медичної допомоги; гарантувати доступ до безпечного переривання вагітності, а також до медичної допомоги після нього без дискримінації та стигматизації; забезпечити доступ до переривання вагітності на пізніших строках за медичними та іншими передбаченими законодавством показаннями, не допускаючи примусового продовження вагітності всупереч законним підставам для її переривання.

Також авторка вимагає: не допускати ухвалення законодавчих рішень, заснованих виключно на релігійних переконаннях окремих груп населення, та забезпечувати дотримання принципу світськості держави; розробити комплексну державну програму підтримки материнства, батьківства та сімей із дітьми з реальними фінансовими й соціальними гарантіями; ініціювати необхідні законодавчі зміни для розширення соціальної, житлової, медичної та психологічної підтримки жінок і сімей із дітьми; забезпечити доступність сучасної контрацепції, якісної репродуктивної медицини та достовірної інформації з питань планування сім'ї.

Раніше, 9 листопада на сайті уряду зареєстрували петицію про заборону абортів за бажанням матері на будь-якому строку вагітності. Також, пропонувалося скоротити граничний термін для переривання вагітності у разі зґвалтування до 12 тижнів та посилити відповідальність за примушування до аборту. Наразі вона набрала трохи більше 2 тис. голосів.

Як повідомлялося, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський вважає, що питання сексуальної моралі, зокрема абортів і одностатевих шлюбів, будуть викликати напруження в країні під час виконання зобов'язань щодо вступу до Європейського Союзу.