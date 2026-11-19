В Україну повернуто 2833 дітей, яких Росія незаконно утримувала на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та депортувала, повідомив керівник гуманітарної програми "Bring Kids Back UA" Максим Максимов.

"В рамках "Bring Kids Back UA" вдалося повернути станом на сьогоднішній ранок 2833 дітей і молодих людей", – сказав Максимов на онлайн-брифінгу в четвер.

Він зазначив, що йдеться про осіб, які були повернуті як з території Російської Федерації, так і з тимчасово окупованих територій України.

За словами Максимова, це вдалося зробити завдяки зусиллям та спільній роботі держави, громадських організацій, міжнародних партнерів.

Він підкреслив, що ключову роль у поверненні українських дітей відіграють Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України, Офіс Омбудсмена та громадські організації, зокрема "Save Ukraine", Українська мережа за права дитини, "Компас Мрії".

Максимов також наголосив, що допомагають у поверненні українських дітей країни-посередники – США, Катар, Південна Африка, Ватикан і Австрія.

"Але насправді за рахунок медіації вдалося повернути трохи більше ніж 100 дітей із загальної цифри 2833. Це менше ніж 3%", – зазначив Максимов.

Він підкреслив, що переважна більшість повернень відбувається не завдяки співпраці Росії чи доброї волі, а всупереч їй.