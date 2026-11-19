Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією викрила на незаконному збагаченні керівника Північного управління замовника робіт Міністерства оборони, повідомляється на сайті української спецслужби в четвер.

"Від початку повномасштабної війни посадовець набув активів на суму 12,6 млн грн, які не відповідають його офіційним доходам. Встановлено, що протягом 2022-2026 рр. фігурант та члени його родини набули у власність та не відобразили в офіційних деклараціях: приватний будинок та земельну ділянку; новий автомобіль преміального бренду; готівку в доларах США та євро на загальну суму понад 6,8 млн у гривневому еквіваленті. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення джерел походження таких активів, а також вивчається версія щодо використання для цього службових повноважень фігуранта", – йдеться в повідомленні.

За даними справи, бюджетна установа, яку очолює посадовець, є замовником будівельних, відновлювальних, реконструкційних та інженерно-технічних робіт для потреб Сил оборони.

Наразі за матеріалами військової контррозвідки СБУ посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) і його вже відсторонено від займаної посади. До суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.