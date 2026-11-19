Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ендрю Мюррей Бернем прибув до Берліна вранці у четвер, щоб виступити співголовою на засіданні "Коаліції охочих" та оголосили про намір передати Україні пакет допомоги на суму GBP260 млн ($342 млн), який включатиме понад 1000 ударних дронів дальнього радіусу дії, зокрема дронів, здатних завдавати ударів на відстані понад 1000 км.

"Цей пакет сприятиме створенню робочих місць та нових можливостей у Великій Британії, оскільки понад 80% коштів буде витрачено саме у країні. Це відбувається на тлі того, що 12 британських компаній отримали доступ до престижної української лабораторії AI Avengers Labs", – повідомляється на сайті британського уряду в четвер.

Зазначається, що пакет включатиме ударні безпілотники з важкими боєголовками, які можуть знищувати цілі одним ударом, що дозволить Україні наносити удари по військових виробничих об'єктах та інших законних військових цілях, розташованих далеко за лінією фронту. Сполучене Королівство також побудує та поставить важливі морські, логістичні та розвідувальні дрони, які, зокрема, зможуть доставляти кров та медичні холодильники військовим на передовій.

"Підтримка довгострокових можливостей України відбувається після того, як у вівторок на засіданні Контактної групи з питань оборони України Велика Британія оголосила про масштабний пакет заходів з протиповітряної оборони, а минулого тижня – про широкий набір жорстких санкцій, що зробило Велику Британію першою країною, яка ввела санкції проти всіх десяти основних російських нафтовиробників", – йдеться в урядовому повідомленні.

Бернем заявив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України "лише зміцнять нашу рішучість підтримувати Україну". "Сполучене Королівство зробить усе можливе, аби Україна змогла захиститися від шквалу російських атак та систематичних ударів по критично важливій національній інфраструктурі. І ця підтримка полягає не лише в наданні допомоги на полі бою, а й у створенні робочих місць та нових можливостей тут, у нас вдома", – сказав він.

За словами очільника британського уряду, в рамках "Коаліції охочих" друзі та партнери підтримають Україну і "що ми, як і раніше, єдині у прагненні забезпечити справедливий і тривалий мир, який покладе край цій безглуздій війні та гарантуватиме, що конфлікт не повернеться на наш континент".

В свою чергу міністр оборони Сполученого Королівства Вес Стрітінг заявив про перетворення британської підтримки України "на військові можливості, які допоможуть захиститися від варварських атак Росії на цивільне населення". "Під час ухвалення бюджету ми пообіцяли надати Україні додаткову підтримку, і ми виконуємо цю обіцянку, постачаючи понад 1000 ударних дронів дальнього радіусу дії в рамках нашого постійного зобов'язання мобілізувати союзників та зміцнювати оборону України", – сказав він.

Повідомляється, що раніше 12 британських оборонних компаній отримали доступ до престижних українських лабораторій Avengers AI Labs у рамках партнерства, про яке в серпні домовилися Бернем та президент України Володимир Зеленський. Платформа надає реальні дані та аналітику для навчання моделей штучного інтелекту, зібрані тисячами денних камер та інфрачервоних датчиків на всьому полі бою в Україні. 92 компанії подали заявки на участь у партнерстві, і в результаті конкурсу було відібрано 12 найкращих пропозицій, які тепер отримають доступ до реальних оперативних даних та можливість "підключитись і працювати".

Очікується, що з Берліна Бернем вирушить до Брюсселя на саміт ЄС.