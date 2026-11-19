Внаслідок атаки російського безпілотника у Бучанському районі Київської області частково зруйновано приватний житловий будинок, під завалами якого рятувальники виявили тіло загиблої жінки, ще один чоловік дістав поранень, повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, загиблій було 44 роки. Ще один постраждалий, чоловік 1977 року народження, дістав порізи кінцівок та гостру реакцію на стрес, йому надають необхідну медичну допомогу.

"Трагічні наслідки ворожої атаки БЛА на Київщину. У Бучанському районі частково зруйновано приватний житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1982 року народження…Ще одна людина – чоловік 1977 року народження – отримав порізи кінцівок та гостру реакцію на стрес", – зазначається в повідомленні очільника ОВА.