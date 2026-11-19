Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна разом із командою для участі в зустрічі Коаліції охочих, у якій візьмуть участь понад 40 партнерів, зокрема представники команди президента США.

"Пріоритет для України – зміцнення захисту нашого неба, енергетична та фінансова підтримка, дипломатичний трек і наступні кроки для закінчення війни й гарантування безпеки", – написав Зеленський у дописі в соціальній мережі Facebook.

За його словами, Україна працює над забезпеченням повноцінної присутності Європи у переговорному процесі та результативності зустрічей. Також у Берліні заплановано двосторонні зустрічі з європейськими партнерами, зокрема з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Крім того, передбачено окремий формат зустрічі за участю американської сторони та радників з питань національної безпеки європейських країн.

Як повідомлялося, під час засідання Коаліції охочих у Берліні 19 листопада лідери понад 30 держав обговорять плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників після завершення бойових дій. Гарантії безпеки для України передбачатимуть три складові: підтримку Збройних сил України як першої лінії оборони, розгортання Багатонаціональних сил для України (MNFU) у межах Коаліції охочих, а також надання міцних юридичних і політичних гарантій безпеки.

Зеленський раніше інформував, що представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер теж будуть присутні на зустрічі у Берліні. Вони мають надати Україні інформацію про переговори Дональда Трампа, зокрема ті, що в четвер відбуваються в КНР. За його словами, українська сторона сподівається на нові обговорення на рівні переговорних команд.