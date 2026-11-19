Помірні дощі очікуються в п'ятницю, 20 листопада, майже по всій України, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, в Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, лише на північному сході країни вночі без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у північних областях місцями. У південній частині вітер до 24 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на півдні країни 8-13°, вдень 9-14°, в північних областях 2-7° тепла. В Карпатах впродовж доби близько 0°.

В Києві 20 листопада очікуються дощі. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві 20 листопада найвища температура вдень була 14,2° тепла в 1926 та 1963 рр., найнижча вночі 16,6° морозу в 1993 р.

В суботу, 21 листопада, в Україні очікуються невеликі, вночі на північному сході країни помірні дощі, лише у південній частині, вдень і у східних областях без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°, у західних та північних областях 2-7° тепла.

В Карпатах вночі невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; температура впродовж доби від 4° морозу до 2° тепла.

В Києві 21 листопада невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.

В неділю, 22 листопада, в Україні місцями очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.