Сили оборони завдали успішного удару по залізничній частині незаконно збудованого російськими окупантами мосту через Керченську протоку, внаслідок чого рух поїздів нею призупинено, повідомляє Міністерство оборони України в середу.

"Керченський міст, залізнична частина. У ніч на 19 листопада по ній відпрацювали українські "Нептуни". Є влучання в районі арки та залізничних колій. Масштаб пошкоджень уточнюється, але наразі рух поїздів зупинено", – повідомили в оборонному відомстві.

В Міноборони зазначили, що це третій удар по мосту за поточний тиждень, він є відповіддю на удари РФ, оскільки лише минулої ночі держава-агресор запустила по Україні 98 ударних дронів і ракети.

"Для Росії цей міст – конвеєр війни: цистерни й вагони з боєприпасами для угруповання на півдні. Конвеєр дав збій. Інший шлях лежить суходолом, уздовж фронту. Там вантажі зустрічають наші дрони. Для України це виграний час і збережені життя: що менше доїде до окупантів, то менше прилетить по наших воїнах", – заявили у відомстві.

"Поїзд далі не їде… Кінцева. Просимо звільнити Крим", – додали в Міноборони.

В Генеральному штабі Збройних сил України уточнили, що міст через Керченську протоку – це головна сухопутна артерія, якою армія РФ постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. У той же час від є лише однією з ланок ланцюга, яким противник живить фронт.

"Крок за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: 15 листопада – через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області, 14 листопада – через Міуський лиман в районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині. Кожен виведений з ладу міст – це довші об’їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним, яких чекають окупанти на передовій", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив інформацію про руйнування у ніч на 17 листопада прольоту автомобільної частини мосту через Керченську протоку та пошкодження залізничної. У Генштабі наголосили, що міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад противника.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Керченському мосту є відповіддю на удари РФ по українській інфраструктурі. "Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема, і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась", – наголосив він.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16605