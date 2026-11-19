Унаслідок падіння безпілотника в Голосіївському районі столиці зайнявся автомобіль, припаркований на території медичного центру, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Також, за його словами, внаслідок падіння БпЛА пошкоджено фасад і скління багатоповерхової нежитлової будівлі.

"У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також пошкоджений фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби працюють на місці", – написав Кличко в телеграм-каналі в четвер.