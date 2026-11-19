Хоча б один адаптований номер є тільки у 7,1% закладів туристичного розміщення, універсальна вбиральня – у 14,7%, натомість у понад 65% закладів персонал уже повністю або частково навчений взаємодіяти з маломобільними гостями, йдеться у дослідженні безбар'єрності за 2026 рік, проведеного Державним агентством розвитку туризму.

Дослідження зроблено на основі інформації, наданої обласними військовими адміністраціями, охопило 5 258 об'єктів туристичного розміщення, з них 3188 готелів, 85 санаторно-курортий заклад, 1985 – інші об'єкти розміщення. У ДАРТ зазначають, що отримані дані. Найбільша частина, 2,4 тис об'єктів, розташовані в Івано-Франківській області.

За словами голови ДАРТ Наталії Табаки, отримані дані свідчать, що сфера гостинності в Україні поступово стає доступнішою, але водночас потребує розвитку.

"Заклади вже інвестують у безбар'єрність у межах своїх можливостей. Насамперед, це інформаційна доступність: навчання персоналу, навігація, доступні вебсайти. Частина бізнесу вкладає й у фізичну доступність. Проте для капітальних рішень потрібен додатковий фінансовий ресурс. Тому для нас важливо, щоб бізнес отримав доступ до мікрогрантів чи доступних кредитів. Це дасть змогу зробити послуги доступними для всіх і водночас зберегти операційну стійкість закладів, адже сьогодні їхнє завантаження нерівномірне: періоди зростання чергуються зі спадами", – зазначила Табака.

За даними дослідження, лише 6,6% закладів мають офіційні документи про відповідність нормам інклюзивності (ДБН або ISO). Повністю безбар'єрний вхід на територію є у половини об'єктів (52,5%), а от паркомісця для людей з інвалідністю облаштовані менш, ніж у чверті закладів (23,8%).

Вхід на територію безпроблемний (ширина хвіртки мінімально 90 см; у проході відсутні сходи чи пороги; відсутні бар'єри, наприклад, бордюри, в місцях перетину тротуару із заїздом у ворота) мають трохи більше половини закладів. Понад 70% будівель мають сходи на вході, але пандуси з двобічними поручнями встановили лише 21,3%. Таблички шрифтом Брайля чи ліфти зі звуковим супроводом усе ще рідкість – менше 3%.

Найбільший виклик – безпека: лише 9% об'єктів мають повністю безбар'єрні шляхи евакуації, а системи оповіщення адаптовані для всіх груп населення в 11,1% випадків.

У ДАРТ підкреслили, що безбар'єрність – це можливість для кожного подорожувати, відпочивати, отримувати якісний сервіс і почуватися комфортно та безпечно незалежно від своїх потреб. Агентство приділяє цій темі значну увагу. Зокрема, вже 2 478 об'єктів туристичної інфраструктури додано на мапу безбар'єрності "ЛУН. Місто без меж". Розроблені Методичні рекомендації з формування безбар'єрності у туризмі:

https://drive.google.com/file/d/1sGn4DpjrSjohyq1n8v_AyxSQdlCtzm7k/view

Повний звіт дослідження:

https://drive.google.com/file/d/1gw-hIzgLn8N_-n-3ly6eBGc6oq0lferQ/view