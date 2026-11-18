Київська волонтерська пошуково-рятувальна команда SARcan посіла п'яте місце серед десяти команд у категорії пошуку на місцевості на першому в історії відкритому чемпіонаті Європи Міжнародної кінологічної федерації (FCI) для пошуково-рятувальних собак, який відбувся 5–8 листопада в італійському Провальйо-д'Ізео.

Як повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” учасники, загалом змагалися 110 собак із восьми країн. Під час випробувань у лісі за два дні сховали шістьох людей, і собаки київської команди знайшли всіх шістьох, показавши другого дня третій результат серед усіх учасників. Загалом Україну на чемпіонаті представляли три команди: одна з них виборола бронзову нагороду в пошуку на місцевості, а павлоградський загін «Антарес» посів п'яте місце в категорії пошуку на завалах.

Українська делегація виступала як збірна Кінологічної спілки України під керівництвом тімлідерки Лариси Борисенко і включала три волонтерські команди:

команда Марини Немченко (UKR4, представники київського тренувального центру «Династія», Фонду гуманітарного розмінування з Ірпеня та загону «Антарєс») здобула «бронзу» в пошуку на місцевості, набравши 669 балів (385 у перший пошук і 284 — у другий);

SARcan (UKR3, Київ; тімлідерка — Юлія Іванова, провідниці — Катерина Крикун-Труш із Танукі, Ольга Слободян із Грінкою та Ірина Могилевська з Фрідою) посіла п'яте місце з десяти в пошуку на місцевості з результатом 566 балів (244 у перший пошук і 322 — у другий);

«Антарєс» (UKR1, Павлоград; тімлідер — Андрій Чернявський) посів п'яте місце в категорії пошуку на завалах із 639 балами (323 і 316 балів за два пошуки), поступившись четвертому місцю 12 балами.

Волонтерка-кінологиня команди SARcan Катерина Крикун-Труш повідомила, що команда вперше за багато років існування виїхала на змагання.

“Усі три наші собаки добре працюють, уміють знаходити людей і позначати їх. На змаганнях вони теж показали, що здатні це робити. Трохи сумно, що ми не посіли призового місця і що в перший день не все склалося так, як хотілося. Але цей сум зовсім невеликий порівняно з тим відчуттям єдності, яке було під час змагань”, - зазначила Крикун-Труш.

Тімлідерка команди Юлія Іванова підкреслила важливість присутності українських спортсменів на європейських турнірах для недопущення нормалізації участі представників РФ, незалежно від наявності у них прапора. За її словами, неформальне спілкування на таких заходах дозволяє доносити іноземній аудиторії інформацію про війну та російський терор, яка недостатньо висвітлюється у закордонних медіа.

Волонтерка-кінологиня Ірина Могилевська, яка займається пошуком людей із собакою сім років і вперше виступила на міжнародному чемпіонаті, назвала участь у турнірі способом нагадати світовій спільноті про щоденні вбивства українців Росією та необхідність недопущення представників держави-агресора до міжнародних змагань.

“Для нової команди, для нового нормативу, після триденної подорожі та з урахуванням життя й тренувань у сучасних українських реаліях - це надзвичайно класний результат... Спілкуючись із суддями, іншими учасниками та просто з населенням іншої країни, ми маємо змогу наживо показати їм ті реалії війни, які мало висвітлюються в їхніх медіа. І поки ми беремо участь і наполягаємо на виключенні Росії зі змагань, теми війни та російських злочинів не замовчуються”, - сказала волонтерка-кінологиня команди SARcan Ольга Слободян та додала, що планує поєднувати реальні пошукові виїзди зі спортом.

Крім України, у змаганнях також взяли участь команди з Італії, Угорщини, Польщі, Румунії, Фінляндії та Данії.