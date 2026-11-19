Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив про заплановану на 14:30 за київським часом зустріч голови Української держави з очільниками Сполученого Королівства, Німеччини та Франції у Берліні, після чого о 15:30 почнеться закрите засідання Коаліції охочих.

"Початок орієнтовно о 13:30 за Берліном – зустріч лідерів у форматі Україна + Е3… 14:30 засідання Коаліції охочих, закрите, лише протокольна зйомка", – повідомив Никифоров журналістам у четвер.

За його словами, після цього на 17:15 за центральноєвропейським (18:15 за київським часом) запланована підсумкова пресконференція учасників засідання.

Як повідомлялося, під час засідання Коаліції охочих у Берліні 19 листопада лідери понад 30 держав обговорять плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників після завершення бойових дій. Гарантії безпеки для України передбачатимуть три складові: підтримку Збройних сил України як першої лінії оборони, розгортання Багатонаціональних сил для України (MNFU) у межах Коаліції охочих, а також надання міцних юридичних і політичних гарантій безпеки.

Зеленський раніше інформував, що представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер також будуть присутні у четвер на зустрічі у Берліні, мають надати Україні інформацію про переговори Трампа, зокрема ті, що в четвер відбуваються в КНР. За його словами, українська сторона сподівається на нові обговорення на рівні переговорних команд.