Пожежі виникли у двох триповерхових будівлях у Подільському та Деснянському районах Києва внаслідок російської атаки: в одній горить мансарда, в іншій – покрівля, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"У Подільському районі горить мансарда триповерхової будівлі. У Деснянському – загоряння покрівлі теж триповерхової будівлі. Екстрені служби працюють на місцях", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше міський голова повідомляв про влучання у триповерхову офісну будівлю в Подільському районі столиці.