Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) визнала Управління Бориспільської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованим з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

"Управління не виконало вимог припису ДЕСС: не надало рішення вищого органу управління – Єпархіальних зборів – про вихід зі структури Київської митрополії УПЦ. А також керуючий Управлінням не заявив публічно про незгоду з призначенням його до статутних органів управління РПЦ, не припинив в односторонньому порядку своїх повноважень у цих органах та не розірвав зв'язків із забороненою РПЦ", – йдеться в повідомленні Держетнополітики.

У Службі зазначили, що Управління Бориспільської єпархії є релігійною організацією, що є частиною УПЦ (МП), входить до її структури, перебуває в юрисдикційній підлеглості УПЦ (МП) та Київської митрополії УПЦ, та в підпорядкуванні (підзвітності) вищому керівництву УПЦ – Митрополиту Київському і всієї України.

"Отже, Управління є афілійованим із Київською митрополією УПЦ та з РПЦ через афілійованість із Київською митрополією УПЦ", – резюмували в ДЕСС.

Як повідомлялося, 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

В липні 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ (МП). 27 серпня ДЕСС визнала УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня 2025 року ДЕСС виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ.

В кінці травня 2026 року ДЕСС визнала монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.

22 липня 2026 року ДЕСС виявила ознаки афілійованості Почаївської лаври з РПЦ.

У середині жовтня ДЕСС визнала Запорізьку єпархію УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

Наприкінці жовтня ДЕСС виявила ознаки афілійованості управління Балтської єпархії УПЦ (МП) з РПЦ.