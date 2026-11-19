Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний повідомив про проведення Другого Українського морського форуму в Лондоні, на якому обговорили питання підтримки українських моряків та збереження морської галузі України.

"Українські моряки є важливою частиною світового судноплавства. Попри війну, вони продовжують перевозити продовольство, паливо та інші життєво важливі товари, від яких залежать цілі регіони. Вдячний їм за цю роботу та співпрацю з представництвом України при Міжнародній морській організації (ІМО)", – написав Залужний у Facebook в четвер за підсумками зустрічі.

За його словами, підтримку українських моряків та збереження української морської галузі обговорили з профільними міжнародними організаціями, дипломатами, роботодавцями і освітніми закладами. "Інвестиції в українських моряків, їхню освіту та соціальний захист – це внесок у стійкість світової морської галузі й майбутнє України", – заявив дипломат, зазначивши, що від загроз в морі залежить світова економіка, і робота моряків та безпека судноплавства сьогодні потребують особливої уваги.

Залужний подякував генсеку ІМО Арсеніо Домінгесу за підтримку України, а генеральному секретарю Міжнародної федерації транспортників Стівену Коттону та голові Профспілки робітників морського транспорту України Олегу Григорюку – за підтримку українських моряків і організацію цього важливого форуму.