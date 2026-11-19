Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України планує для українських моряків організувати прийом документів у центрі ДП "Документ" у Варшаві та ще у восьми центрах у Європі, а також запровадити у центрах підприємства в Україні.

"Отримую повідомлення від українських моряків про труднощі з оформленням посвідчення особи моряка у Варшаві. Люди розраховують на допомогу української держави. Моряки повинні мати можливість оформити необхідні документи без багатомісячного очікування та додаткових платежів", – цитуються у релізі слова міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

У відомстві нагадали, що нині за кордоном послугу з оформлення посвідчення особи моряка надає один оператор – ДП "Моррічсервіс".

У міністерстві наголосили, що звернення моряків і підготовку до запуску було обговорено на спільній нараді з міністром, народним депутатом України Іваном Шинкаренком та заступниками міністра Анатолієм Тіменком та Ігорем Ревою.

Передбачається, що розширення послуги дозволить морякам обирати, де зручніше подати документи та вчасно їх оформити.

Як зазначили у Мінінфраструктури, найближчими днями команда презентує план запуску послуги, тоді як прийом документів планують розпочати протягом кількох тижнів.

Серед іншого, міністерство окремо повідомить адреси центрів, дати початку прийому та порядок запису.

Окремо у відомстві зауважили, що українські моряки, які звертаються за посвідченням особи моряка у Варшаві, наразі можуть записатися на подання документів лише на червень 2027 року.