Унаслідок нічної російської атаки пошкоджено електропідстанції у трьох областях та агропідприємства у чотирьох, загалом руйнування зафіксовано у 12 областях України, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Facebook у четвер.

"Росіяни цієї ночі атакували енергетику, цивільні підприємства, житлові будинки. Руйнування зафіксовані в дванадцяти областях", – написав він.

За словами прем'єра, на Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині під ударом опинилися електропідстанції, а в чотирьох областях – агропідприємства: "Росія свідомо б'є по економіці – по тому, що дає людям роботу, доходи бюджету".

Окрім об'єктів енергетики та агропромисловості, російські удари пошкодили житлові будинки в Запоріжжі, Харківській, Черкаській і Донецькій областях. Загалом унаслідок нічної атаки восьмеро людей дістали поранень, ще одна людина загинула на Чернігівщині, повідомив прем'єр.