Унаслідок ранкової атаки російського безпілотника на Вознесенськ Миколаївської області пошкоджено промисловий об'єкт інфраструктури, постраждав 63-річний чоловік, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

За його словами, місто атакував безпілотник типу Shahed-238.

"Під ударом опинився промисловий об'єкт інфраструктури. Постраждав 63-річний чоловік, його було госпіталізовано та надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено складську будівлю", – інформує очільник обладміністрації у телеграм-каналі в четвер.