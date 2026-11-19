Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат організації освітнього процесу до кінця лютого 2027 року через безпекову ситуацію та можливі перебої в електро- й теплопостачанні.

"Внесено зміни до графіка навчального процесу на 2026/2027 навчальний рік… Згідно зі змінами, із 25 січня до 27 лютого 2027 року включно навчальні заняття за всіма освітніми програмами плануватимуть і проводитимуть із використанням інформаційно-комунікаційних технологій", – йдеться в повідомленні університету.

Зазначається, що рішення ухвалено з урахуванням безпекової ситуації, спричиненої збройною агресією Росії проти України, а також можливих перебоїв в електро- й теплопостачанні в зимовий період.

"Такий формат дасть змогу студентам і викладачам продовжувати навчання навіть за складних умов зимового періоду, зменшуючи залежність освітнього процесу від можливих перебоїв у роботі міської інфраструктури", – вважають у виші.

Раніше у КНУ повідомили, що визначили формат зимової екзаменаційної сесії 2026/2027 навчального року.

Зокрема, з 23 листопада до 15 грудня 2026 року семестровий контроль відбуватиметься дистанційно для здобувачів освіти всіх курсів і форм здобуття освіти. Це стосується заліків, іспитів і захистів курсових робіт та проєктів.

"Проведення іспитів. Обов'язковою складовою кожного іспиту є усна співбесіда за програмою навчальної дисципліни. Якщо передбачено письмову роботу або тестування, співбесіду проведуть після їх виконання. Під час іспиту здобувачі освіти мають перебувати на відеозв'язку з увімкненими камерою та мікрофоном", – повідомили в університеті.

Також у виші зазначили, що здобувачі освіти й викладачі, які не мають належних умов або технічних засобів, зможуть складати та приймати іспити онлайн у навчальних корпусах.

"Онлайн не означає простіше. Знання оцінюватимуть так само чесно, як в аудиторії. Я впевнений, що наші студенти це доведуть", – прокоментував це рішення ректор КНУ Валерій Копійка.

Як повідомлялося, наприкінці вересня КНУ ім. Шевченка повідомив, що переходить на дистанційний формат до середини жовтня через погіршення безпекової ситуації в Києві. Згодом дистанційне навчання було продовжено до 20-х чисел листопада.