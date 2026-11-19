Російські війська за минулу добу 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури, інформації про постраждалих не надходило, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За його даними, у Краматорську зафіксовано один удар авіабомбою КАБ-500, у Ясногірці – один удар FPV-дроном.

"В Очеретиному Олександрівської громади зафіксували 3 удари, зокрема КАБ-250 і FPV-дроном, та пошкодження інфраструктури, у Михайлівці зруйновано 8 житлових будинків і пошкоджено ще 12, у Золотих Прудах FPV-дрон пошкодив житловий будинок, а в Запаро- Марївці пошкоджено житловий будинок. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено житловий будинок", – зазначається в повідомленні очільника обладміністрації у телеграм.

Також, за словами Філашкіна, з лінії фронту евакуйовано 408 людей, серед них 36 дітей.