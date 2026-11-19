Росіяни вкотре атакували аварійну бригаду газовиків, цього разу на Харківщині, повідомив в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко у четвер.

"Учора ввечері у Чугуєві наші працівники приїхали на виклик до житлового будинку, і саме в цей момент почався обстріл. Поранено водія бригади, після операції його стан стабільний", – написав він на сторінці в Facebook

За словами Федоренко, вказаний випадок вже є третім за кілька днів. Напередодні росіяни обстріляли газовиків на Донеччині, поранивши двох працівників. Також ворог атакував службовий об'єкт, де працюють газовики, на Дніпропетровщині. Внаслідок удару було пошкоджено спецтранспорт.

"Це не випадковість. Ворог системно б'є по аварійних бригадах, бо розуміє: поки вони працюють, у людей є газ. Росіяни хочуть зупинити ремонти й залишити українців без тепла взимку", – наголосив очільник компанії.

Наразі бригади "Нафтогазу" працюють цілодобово як в тилу, так і в прифронтових громадах.

"На кожен виїзд газовики їдуть у бронежилетах і шоломах. Але навіть із таким захистом кожен виклик сьогодні є ризиком для життя. Дякую кожному газовику, який, попри все, продовжує виконувати свою роботу", – зазначив Федоренко.