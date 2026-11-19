Станом на ранок 19 листопада внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу в четвер.

"Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Однак повторні атаки суттєво ускладнюють роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб'єкти, зокрема, ті, на яких ремонтні роботи вже майже завершені", – сказав він.

За інформацією Некрасова, через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атак у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

На Чернігівщині під час виконання службових обов'язків бригада енергетиків двічі зазнала ворожих атак, обійшлося без постраждалих.

19 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Через постійні атаки РФ ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися. В Міненерго радять споживачам стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.