Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав в якості допомоги 19 підрозділам Сил оборони партію техніки, в яку увійшли мобільні майстерні, автомобілі багі, пилорами, прально-душові комплекси, електрообладнання та детектори дронів.

"Хочете миру? Посилюйте Збройні Сили України, що ми і продовжуємо робити. Адже найкращим дипломатом України є саме наше військо, бо воно говорить мовою сили. Що виявив втоплений у Керченській протоці кримський міст", – сказав Порошенко під час передачі техніки.

За його словами, незмінним попитом на фронті користуються мобільні майстерні на базі морських контейнерів. Також напередодні зими військовим передали 115 автономних дизельних обігрівачів, по 95 генераторів та зарядних станцій. "Чергові прально-душові комплекси, які особливо потрібні воїнам у холодну пору року. А ще 17 багі, 8 мобільних пилорам, 50 детекторів дронів "Аспірин", "Старлінки", ноутбуки та планшети", – сказав Порошенко.

Як повідомлялося, днем раніше, 18 листопада Порошенко передав військовим сім комплексів протидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі" для захисту лінії фронту та об'єктів критичної інфраструктури, частина з яких буде відправлена на донецький напрямок, частина захищатиме Київ.