Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що з 2025 року з університетів було відраховано близько 50 тис. чоловіків за невиконання навчального плану.

"На жаль, із 2022 року ми бачимо тенденцію зі зростання кількості чоловіків, старших за 25 років, які різко стали зацікавлені у продовженні свого навчання. Пік у нас припав, наскільки я пам'ятаю, на 2024 рік, коли понад 100 тисяч чоловіків вступили до різних закладів освіти. Я говорю не лише про вищу, тому що в нас ще є професійна освіта. Таких чоловіків якраз більше у фаховій передвищій освіті – і багато хто з них насправді вчиться", – сказав Бутенко в інтерв'ю "Суспільному".

Він зазначив, що у зв'язку з цим, Міносвіти разом із Державною службою якості освіти виявляє випадки, коли немає підтверджень, що люди навчаються та відвідують заняття, і тоді відбувається відрахування.

За його словами, з 2025 року було відраховано близько 50 тис. таких чоловіків – за невиконання навчального плану.

На запитання, чи можна із самого початку поставити фільтри на вступ так, щоб люди не використовували освіту як засіб ухилення від мобілізації, Бутенко констатував, що юридично це можливо через зміни до законодавства про мобілізацію, щоб змінити право на отримання відстрочки внаслідок освіти.

"Втім, це питання вже не про освіту, а про права громадянина. Ця дискусія триває і в Міноборони, й в інших відомствах. Але це зміни до закону України про мобілізацію, не до закону про освіту", – додав він.

Міністр розповів, що у багатьох університетах зараз є частка студентів, старших за 25 років, і вона коливається на рівні 2,5%, що ніяк не впливає на економічні можливості університету.

В той же час, за його словами, були випадки в приватних закладів освіти, де цей показник зростав до 90%.

На уточнення, чи підтримав би міністр встановлення вікового цензу, Бутенко наголосив, що важливо бачити всі нюанси такого законопроєкту.

"Мені прикро, що освіта стала місцем, куди люди йдуть не за знаннями, а щоб заховатися. Це прикро, коли цінності самого університету недостатньо чіткі чи сильні, щоб створити природний фільтр. Ніхто не може обмежити людину в прагненні до знань. Якщо людина виконує всі необхідні завдання і вчиться, ви це бачите. Інакше ж це не про освіту", – додав він.

Як повідомлялося, заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляв, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком.

В червні тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації уже декілька років не є критичною.

В свою чергу, Андрій Бутенко на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) на початку літа констатував, що проблема з перекосом кількості чоловіків 25+ в закладах вищої освіти в Україні майже вирішена, зберігається диспропорція на освітньо-науковому рівні.

У серпні, уже будучи міністр освіти Андрій Бутенко заявив, що під час цьогорічної вступної кампанії у заклади вищої освіти не спостерігається аномальної кількості чоловіків-вступників мобілізаційного віку.