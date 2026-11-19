Російські спецслужби використовують генеративний штучний інтелект для проведення інформаційних операцій у країнах Європейського Союзу, спрямованих на дискредитацію політиків, провокування внутрішніх конфліктів і послаблення єдності європейських держав, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, у країнах Центральної Європи активізувалося поширення маніпуляцій і дезінформації щодо виборів. Зокрема, у соціальних мережах масово публікують створені за допомогою ШІ відео з неправдивою інформацією, які маскують під матеріали авторитетних медіа, використовуючи їхню символіку та логотипи.

"Вказані ШІ-відео росіяни маскують під матеріали авторитетних медіа, використовуючи їхню символіку та логотипи. Згенеровані "спікери" озвучують вигідні кремлю наративи, а також брехню про європейських політиків, їхню діяльність і міжнародну ситуацію", – зазначається в повідомленні відомства у телеграм-каналі.

У ГУР зазначають, що російські спецслужби також поширюють фальшиві звинувачення на адресу європейських політиків, зокрема, у непристойній поведінці та злочинах, і вигадані заяви від їхнього імені, щоб дискредитувати окремих представників влади та політичні сили. Подібні методи вже використовувалися під час виборчих кампаній у країнах Східної Європи та Південного Кавказу. Крім того, Росія маніпулює історичною пам'яттю, зокрема поширює заклики до повторного поділу Німеччини на ФРН та НДР за аналогією з періодом холодної війни, намагаючись посилити суспільні розбіжності та створити уявлення про загострення внутрішньої напруги в країні.

"Штучне створення та експлуатація тригерних тем, поширення ворожнечі, провокація внутрішніх конфліктів, дискредитація політиків та політичних сил, які засуджують розпочату росією геноцидну війну, виступають за підтримку України та чинять тиск на агресора", – так у ГУР окреслюють мету підривної діяльності Москви.