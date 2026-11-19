Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко розповів про можливі критерії об'єднання університетів, серед них - кількість наукових досліджень, сума зароблених на науці грошей і співвідношення здобувачів освіти до викладачів.

"Ми зараз працюємо з командою Комітету з питань освіти Верховної Ради над розробкою критеріїв об'єднання університетів. Це не має бути просто свавільне бажання міністра чи якогось іншого чиновника, що от я хочу університет А приєднати до університету Б. Критеріїв може бути безліч: наприклад, кількість наукових досліджень, кількість зароблених на науці грошей – зрештою, співвідношення здобувачів освіти до викладачів. Має бути рейтингування за різними маркерами і розуміння динаміки, тому що університет переживає і падіння, й підйоми", – сказав Бутенко в інтерв'ю "Суспільному", коментуючи тему укрупнення університетів.

Він наголосив, що не можна виміряти важливість університету лише кількісними показниками, тому потрібно подивитися, чи є у виша перспективи зростання.

"Наприклад, два університети в одному регіоні чи місті мають однаковий набір освітніх програм, викладачів і посереднє лабораторне забезпечення. Але разом ці університети можуть зростати у перспективі. Ідея, з якою я прийшов, – я її озвучував на зустрічі з ректорами – створити спільну робочу групу з формування університетських консорціумів. Це коли університети зберігають свої юридичні одиниці, але можуть поєднувати свій інтелектуальний чи матеріальний потенціал для реалізації спільних освітніх програм чи наукових досліджень", – додав міністр.

На уточнююче запитання, чи стане при такій моделі менше університетів, Бутенко зазначив, що, можливо, стане, а можливо, ні.

"Ми маємо плани на скорочення кількості університетів. Але якщо ми хочемо помахом чарівної палички зменшити кількість університетів за рік удвічі – такого не станеться", – наголосив він.

Коментуючи реакцію на такі пропозиції ректорів тих університетів, які буде реорганізовано, міністр заявив: "Так вони ж не знають, кого стане менше".

"І чому ми переживаємо, як на це реагують ректори? Як на мене, нам варто переживати, як на це реагують студенти, які можуть отримати якісно й кількісно кращу освіту. Чи нас цікавить лише думка однієї людини з тисяч залучених в університеті? Моє завдання – говорити про перспективи, а не лише про скандали. Тому що в будь-якій ситуації можуть бути як скандальні історії, так і цілком нормальні", – заявив Бутенко.

Як повідомлялося, програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає продовження політики модернізації мережі закладів вищої освіти через укрупнення та об'єднання. Зокрема, передбачає об'єднання щонайменше 6 закладів вищої освіти до кінця 2027 року.

У жовтні міністр Бутенко анонсував законопроєкт, який визначатиме критерії, в яких випадках міністерство може проводити укрупнення закладів вищої освіти.

В лютому 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об'єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об'єднань.

В серпні 2025 року тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що виважена політика укрупнення університетів в Україні буде продовжуватися.

В свою чергу, освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що держава Україна не може утримувати велику кількість закладів освіти, враховуючи витрати державних коштів.