Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 8 населених пунктах області, 23 людини постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Златопіль 12 людей зазнали поранень, зокрема 11-річний хлопчик, ще одна людина отримала гостру реакцію на стрес; у м. Чугуїв зазнав поранень 57-річний чоловік, 6 жінок отримали гостру реакцію на стрес; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади поранено 42-річну жінку; у сел. Великий Бурлук зазнала поранень 71-річна жінка; у сел. Шевченкове отримала гостру реакцію на стрес 75-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело:https://t.me/synegubov/27835