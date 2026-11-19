Російський прапор, розміщений в арці пам'ятки Millennium Gate в Атланті на честь померлого посла РФ Олександра Дарчієва, прибрали на тлі критики та протестів.

Як повідомляє видання Axios, прапор зняли в середу вдень. За словами ініціатора вивішування, президента Національного фонду пам'ятників Родні Кука, демонтаж триколора був "плановим". Водночас музей Millennium Gate у своїй заяві намагався виправдати цю акцію "дипломатичним звичаєм" та "культурною дипломатією".

Як повідомлялося, раніше тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік різко засудив цей інцидент.

"Публічне вивішування російського прапора на Millennium Gate в Атланті на честь посла Росії в Сполучених Штатах є глибоко болісним для українців, включно з членами української громади в Атланті. Багато хто має родичів і друзів, які живуть під постійною загрозою російських ракетних і дронових атак", – наголосив дипломат.

Сенік наголосив, що в той час, як російські дипломати продовжують публічно захищати та виправдовувати агресивну війну своєї країни і щоденний терор щодо українського народу, подібні заходи не можуть сприйматися як звичайна протокольна подія.

"Це не абстрактна дипломатична проблема. Це болісна реальність для мільйонів українців", – резюмував тимчасовий повірений.