Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками у Київській області постраждали четверо людей, зокрема одна дитина, а також пошкоджено житлові будинки, підприємства та енергетичну інфраструктуру.

"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками. За останню добу наслідки зафіксовано у двох районах області. На жаль, постраждали четверо людей у Вишгородському районі, серед них – одна дитина. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні військової адміністрації (КМВА) в телеграмі.

Зазначається, що загалом під ударом ворога опинилися оселі людей, транспортні засоби, підприємства та енергетична інфраструктура.

Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та один енергетичний об'єкт.

У Фастівському районі зафіксовано пошкодження одного приватного домоволодіння.

На місцях продовжують працювати відповідні екстрені служби для ліквідації наслідків атаки.