Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, здійснив неанонсований візит до Львова, де відвідав відбіркові змагання української команди для участі в Invictus Games 2027, які відбудуться в Бірмінгемі, та дав ексклюзивне інтерв'ю для подкасту Ukraine: The Latest видання The Telegraph.

Як повідомляє видання, під час свого першого великого інтерв'ю британським ЗМІ після повернення до Сполученого Королівства принц Гаррі заявив про готовність знову служити у Збройних силах, якщо цього вимагатиме ситуація у зв'язку з російською загрозою.

"Якщо мене попросять знову піти на службу, якщо в цьому буде потреба, я на 100 відсотків буду там, щоб служити своїй країні пліч-о-пліч з іншими ветеранами та військовослужбовцями. Ми багато чого можемо навчитися в України. Я думаю, що весь світ може багато чому навчитися в України", – сказав він. (Герцог віддав армії 10 років, здійснивши два відрядження в Афганістан як пілот гелікоптера Apache, перш ніж завершити військову кар'єру 2015 року).

Принц Гаррі висловив переконання, що Британія де-факто вже перебуває в конфлікті з Росією протягом останнього десятиліття: "Те, що на нас не летять дрони, кулі і ракети, не означає, що ми не перебуваємо в стані війни". Він наголосив, що Європа "прокинулася перед обличчям загрози" з боку РФ, однак висловив занепокоєння, що континент може зосередитися на внутрішніх проблемах.

У своєму інтерв'ю принц Гаррі також завуальовано розкритикував підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до війни в Україні, зазначивши, що позиція влади різниться з настроями американського суспільства. "Я думаю, що існує великий розрив між тим, що відчуває американське суспільство щодо підтримки України, яка, на мою думку, є неймовірно високою і завжди була такою, порівняно з певною групою – або в цьому випадку адміністрацією – яка, можливо, думала про це інакше", – зауважив він, висловивши сподівання на зміну ситуації після того, як Демократична партія візьме під контроль обидві палати Конгресу США в січні.

За словами принца Гаррі, спираючись на свої візити та спілкування з українськими військовими й політиками, він вірить, що Україна перемагає, проте наголосив на необхідності знайти "якусь стратегію виходу для Росії" та закликав Захід "подвоїти підтримку", а не відступати.

Окрім того, герцог Сассекський повідомив, що з нового року планує запустити глобальний проєкт із працевлаштування ветеранів, мета якого – змінити ставлення до колишніх військових і розглядати їхній досвід та навички не крізь призму "жалю", а як цінний ресурс для суспільства і національної стійкості. Він також висловив занепокоєння через використання соціальних мереж для поширення дезінформації та пропаганди щодо війни в Україні, звинувативши їхніх керівників у "розпалюванні вогню".