У ніч проти четверга сили протиповітряної оборони збили та подавили 69 із 98 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 19 листопада (з 18:00 18 листопада) противник атакував протикорабельними ракетами "Онікс" з території АР Крим, 98 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталове, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зазначається, що бойова робота триває, оскільки декілька ударних безпілотників ще залишаються в повітрі.