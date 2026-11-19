Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив успішне ураження незаконно збудованого Кримського мосту, зробивши це в оригінальній іронічній формі.

"Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!" – йдеться в повідомленні українського військового командування.

Таким чином у Генштабі натякнули на масштабні руйнування Кримського мосту, який до цього моменту вважався найдовшим на європейському континенті.

Як повідомлялося, раніше рух транспорту об'єктом було тимчасово перекрито. Так званий "глава" окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов заявляв про чергову атаку і зазначав, що відповідні служби "здійснюють оцінку завданих збитків".