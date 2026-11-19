Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін розпочали двосторонні переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень.

На початку зустрічі американський лідер з усмішкою привітав Путіна словами: "Хто це? Це мій друг". Трамп також додав, що вони "мають чудові стосунки протягом багатьох років", і висловив сподівання, що завдяки цим переговорам "може статися багато чудових речей".

Зі свого боку, Путін перед початком розмови публічно перепитав у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, скільки саме часу минуло з моменту їхньої останньої зустрічі з Трампом. Лавров уточнив, що минуло 15 місяців (попередні двосторонні переговори відбулися в серпні 2025 року на Алясці).

Американську сторону на зустрічі з російським лідером також представляють державний секретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент.

"У нас уже багато років чудові відносини. Ми знаємо одне одного дуже давно. І я вважаю, що з цієї зустрічі може вийти багато чудового або, принаймні, багато чого може розпочатися. Але я думаю, що це матиме гарні результати", – сказав Трамп перед початком зустрічі.

Сама розмова тривала близько 40 хвилин – менше запланованої години. Після неї лідери США та Росії не робили заяв для преси.

Помічник Путіна Юрій Ушаков згодом повідомив, що сторони обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин. Інших подробиць переговорів він не навів.

Після завершення двосторонніх переговорів із російським лідером Дональд Трамп розпочав зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.