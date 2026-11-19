Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік засудив публічне вивішування російського прапора на пам'ятці Millennium Gate (Брама Тисячоліття) в місті Атланта на честь посла РФ у Сполучених Штатах.

"Публічне вивішування російського прапора на Millennium Gate в Атланті на честь посла Росії в Сполучених Штатах є глибоко болісним для українців, включно з членами української громади в Атланті. Багато хто має родичів і друзів, які живуть під постійною загрозою російських ракетних і дронових атак", – написав Сенік у соціальній мережі Х.

Український дипломат наголосив, що в той час, як російські дипломати продовжують публічно захищати та виправдовувати агресивну війну своєї країни проти суверенної нації та щоденний терор щодо українського народу, подібні заходи не можуть сприйматися як звичайна протокольна подія.

"Це не абстрактна дипломатична проблема. Це болісна реальність для мільйонів українців", – підсумував тимчасовий повірений.