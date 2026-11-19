Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 970 окупантів, 2 танки, 13 бронемашин, 7 артсистем, 515 БпЛА, а також 343 од. авто- та спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.26 склали особового складу – близько 1 630 980 (+1 970) осіб, танків – 12 484 (+2) од., бойових броньованих машин – 25 828 (+13) од., артилерійських систем – 52 557 (+7) од., РСЗВ – 2 284 (+1) од., засобів ППО – 1 764 (+0) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 200 (+7) од., БпЛА оперативно-тактичного рівня – 613 608 (+515) од., крилатих ракет – 5 196 (+0) од., кораблів та катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 177 167 (+341) од., спеціальної техніки – 4 916 (+2) од.", – йдеться в повідомленні.